Г.Тука рассказал, сколько предприятий захвачены боевиками
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Подавляющее большинство захваченных боевиками украинских предприятий пока не работают. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.
"Последние данные, которые у меня были, - это 46 предприятий. И это не только частные предприятия, но и государственные и предприятия с иностранным капиталом. Подавляющее большинство из них сейчас стоит ", - сказал он.