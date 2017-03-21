Г.Тука назвав кількість підприємств захоплених бойовиками
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Переважна більшість захоплених бойовиками українських підприємств наразі не працюють. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає УНН.
“Останні дані, які в мене були, — це 46 підприємств. І це не тільки приватні підприємства, але і державні та підприємства з іноземним капіталом. Переважна більшість із них зараз стоїть”, — сказав він.