Г.Тука не исключил, что на футбольном матче в Харькове могут быть провокации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о возможных провокациях на футбольном матче в Харькове 15 ноября. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"План Суркова" - не выдумка и не фантазия. Для его реализации совсем не обязательно быть с Кремлем "на связи". Достаточно иметь авантюристическую склонность и неуемную жажду власти", - отметил Г.Тука.
"Первая репитиции - матч "Украина - Сербия" в Харькове 15-го числа", - отметил он.
Г.Тука также назвал ряд причин, по которым возможны провокации именно в Харькове.
"Слишком "ладкий момент": город Харьков близкий к границе (русские своих не бросают), Сербия демонстрирует поддержку агрессора - России (бей врагов), "геть_тарифы" + "влада_саджае_патриотив" (власть геть)", - написал Г.Тука.
Он добавил, что за сутки получил эту информацию из трех независимых источников: футбольные фанаты, не вполне отмороженные "отморозки", которые готовы "подзаработать", но к крови не готовы, и... СБУ.
Г.Тука надеется, что правоохранители будут действовать более решительно, чем в Крыму и на Востоке в 2014 году и не допустят провокаций.