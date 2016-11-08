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15 марта, 19:03 • 112225 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158135 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132794 просмотра

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Г.Тука не исключил, что на футбольном матче в Харькове могут быть провокации

Г.Тука не исключил, что на футбольном матче в Харькове могут быть провокации

Киев • УНН

 • 8435 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о возможных провокациях на футбольном матче в Харькове 15 ноября. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"План Суркова" - не выдумка и не фантазия. Для его реализации совсем не обязательно быть с Кремлем "на связи". Достаточно иметь авантюристическую склонность и неуемную жажду власти", - отметил Г.Тука.

"Первая репитиции - матч "Украина - Сербия" в Харькове 15-го числа", - отметил он.

Г.Тука также назвал ряд причин, по которым возможны провокации именно в Харькове.

"Слишком "ладкий момент": город Харьков близкий к границе (русские своих не бросают), Сербия демонстрирует поддержку агрессора - России (бей врагов), "геть_тарифы" + "влада_саджае_патриотив" (власть геть)", - написал Г.Тука.

Он добавил, что за сутки получил эту информацию из трех независимых источников: футбольные фанаты, не вполне отмороженные "отморозки", которые готовы "подзаработать", но к крови не готовы, и... СБУ.

Г.Тука надеется, что правоохранители будут действовать более решительно, чем в Крыму и на Востоке в 2014 году и не допустят провокаций.

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