Г.Тука не виключив, що на футбольному матчі у Харкові можуть бути провокації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про можливі провокації на футбольному матчі у Харкові 15 листопада. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“План Суркова” — не вигадка і не фантазія. Для його реалізації зовсім не обов’язково бути з Кремлем “на связи”. Достатньо мати авантюристичну схильність і невгамовну жагу до влади“, — зазначив Г.Тука.
“Перша репитиція — матч „Україна — Сербія“ в Харкові 15-го числа”, — зауважив він.
Тука також назвав низку причин, з яких можливі провокації саме у Харкові.
“Надто “солодкий момент”: місто Харків наближене до кордону (русские своих не бросают), Сербія демонструє підтримку агресора — Росії (бий ворогів), "геть_тарифи"+"влада_саджає_патріотів" (владу геть)“, — написав Г.Тука.
Він додав, що за добу отримав цю інформацію з трьох незалежних джерел: футбольні фанати, не повністю відморожені “відморозки”, які готові “підзаробити”, але до крові не готові, та ... СБУ.
Г.Тука сподівається, що правоохоронці будуть діяти більш рішуче, ніж в Криму та на Сході в 2014 році і не допустять провокацій.