А.Старостенко рассказала об обустройстве историко-мемориального заповедника "Бабий Яр"

По ее словам, долгое время знаковое для киевлян и мирового сообщества место - заповедный комплекс в Бабьем Яру - не могли привести в надлежащее состояние.

Однако, уже 29 сентября после масштабных ремонтных работ на торжественные мероприятия историко-мемориального заповедника посетят представители мирового сообщества, в том числе президенты Израиля и Германии, лидеры мировых международных и еврейских организаций.

"В заповеднике было осуществлено много работ по благоустройству территории: обустроены дорожки и лужайки, установлено освещение и системы полива газонов. В память о людях, погибших и которые спасали евреев, подвергаясь опасности, сооружены две аллеи: "Аллея мучеников" и "Аллея Праведников", - рассказала заместитель председателя КГГА.