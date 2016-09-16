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Г.Старостенко розповіла про облаштування історико-меморіального заповідника "Бабин Яр"

Г.Старостенко розповіла про облаштування історико-меморіального заповідника "Бабин Яр"

Київ • УНН

 • 5965 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Оновлений після масштабного ремонту Національний історико-меморіальний заповідник “Бабин Яр” відкриють 29 вересня. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

За її словами, довгий час знакове для киян та світової спільноти місце — заповідний комплекс у Бабиному Яру — не могли привести до належного стану.

Однак, вже 29 вересня після масштабних ремонтних робіт на урочисті заходи до історико-меморіального заповідника завітають представники світової спільноти, зокрема президенти Ізраїлю та Німеччини, лідери світових міжнародних і єврейських організацій.

“У заповіднику було здійснено багато робіт із благоустрою території: облаштовано доріжки та галявини, встановлено освітлення й системи поливу газонів. У пам’ять про людей, котрі загинули та котрі рятували євреїв, наражаючись на небезпеку, споруджено дві алеї: “Алею Мучеників” та “Алею Праведників”, — розповіла заступник голови КМДА.

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