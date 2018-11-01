Футболисты "Зари" в серии пенальти выбили "Десну" из Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Чернигове состоялось одно из противостояний 1/8 финала Кубка Украины, в котором команда-хозяйка “Десна” принимала луганскую “Зарю”, передает корреспондент УНН.
На перерыв команды ушли при лидерстве хозяев, ведь на 37 минуте форвард “Десны” Денис Безбородко после своего удара сыграл удачно на добивании — 1:0.
Наставник луганчан Вернидуб угадал с заменой, когда на 74 минуте выпустил на поле Леднева. Футболист через десять минут сыграл на опережение с вратарем и защитником и одним прикосновением переправил мяч в сетку, переведя игру в дополнительное время и серию пенальти.
Уже в послематчевой серии удачными были гости из Луганска, которые реализовали все 5 ударов, а у “Десны” не забил Картушов.
Добавим, что в прошлом году “Десна” дошла до четвертьфинала Кубка Украины, а “Заря” завершила выступления в 1/8 финала.