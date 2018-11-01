Футболісти "Зорі" в серії пенальті вибили "Десну" з Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Чернігові відбулося одне із протистоянь 1/8 фіналу Кубку України в якому команда-господарка “Десна” приймала луганську “Зорю”, передає кореспондент УНН.
На перерву команди пішли за лідерства господарів, адже на 37 хвилині форвард “Десни” Денис Безбородько після свого удару зіграв вдало на добиванні — 1:0.
Наставник луганчан Вернидуб вгадав із заміною, коли на 74 хвилині випустив на поле Ледньова. Футболіст через десять хвилин зіграв на випередженні з воротарем і захисником та одним дотиком переправив м’яч до сітки, перевівши гру в додатковий час і серію пенальті.
Вже у післяматчевій серії вдалими були гості з Луганську, які реалізували усі 5 ударів, а у “Десни” не забив Картушов.
Додамо, що у минулому році “Десна” дійшла до чвертьфіналу Кубку України, а “Зоря” завершила виступи в 1/8 фіналу.