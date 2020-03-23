Футболисты в Нидерландах платят огромные налоги и государство готово их поддержать в период пандемии - Левченко

“Футболисты полностью на карантине, пока все зарплаты все клубы сказали, что будут выплачивать в течение 1-2 месяцев, потому что у них есть определенные резервы. Дальше будем смотреть. Федерация, сказала, что скорее всего будет определенная помощь и со стороны государства. Уже планируется выделить определенный бюджет на поддержку футболистов и не только”, — рассказал он.

Левченко уточнил, что государство подключается к выполнению обязательств частных клубов потому что голландские футболисты платят огромные налоги.

“Просто голландские футболисты платят налоги, и эти налоги огромные. И государство сказало: в такой связи мы обязаны поддержать всех, кто сегодня не может работать”, — резюмировал он.

Напомним, ГБР расследует уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов со стороны ФК “Динамо”.

Также напомним, что налоги ФК “Шахтер” и киевского клуба разнятся в разы.

К примеру, если ФК “Шахтер” (Донецк) в 2017 году уплатил в бюджет 83,7 млн грн налога на добавленную стоимость и попал в рейтинг крупнейших налогоплательщиков Украины, то ФК “Динамо” (Киев) перечислил тогда в бюджет всего лишь около 2,5 млн грн указанного налога.

Добавим, что официальные заработные платы игроков “Динамо” составляют в среднем от 20 до 30 тыс. грн, в то время как реальные — насчитывают несколько десятков тысяч евро каждый месяц.

Таким образом, разница между “белыми” и “оффшорными” гонорарами киевлян исчисляется в миллионах евро, что, по мнению отдельных экспертов, приводит к минимизации налоговых отчислений столичного ФК в бюджет Украины.

Президент ФК “Динамо” Игорь Суркис после очередного расследования журналистов на эту тему, пообещал опубликовать данные о зарплатах своих футболистов, но сделано этого так и не было.

В ГФС на указанные факты также не отрегировали, заявив лишь о том, что не проверяли налоги столичного ФК уже полтора года.