Футболисты в Нидерландах платят огромные налоги и государство готово их поддержать в период пандемии - Левченко

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100098 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103275 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105332 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104344 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112941 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100742 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105232 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106636 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130446 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

5 марта, 18:13 • 39697 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 67674 просмотра
Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

5 марта, 18:29 • 35046 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

5 марта, 18:37 • 110286 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 54884 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 112940 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 117037 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 145057 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 187529 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 172163 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 101384 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 106044 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111455 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 109667 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 109146 просмотра
Актуальное
Футболисты в Нидерландах платят огромные налоги и государство готово их поддержать в период пандемии - Левченко

Футболисты в Нидерландах платят огромные налоги и государство готово их поддержать в период пандемии - Левченко

Киев  •  УНН

 • 11234 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Все футболисты в Нидерландах — на карантине. При этом все клубы заявили о своей готовности в ближайшее 1-2 месяца полностью выплачивать зарплаты по контрактам. Об этом в программе “Великий футбол” рассказал экс-игрок сборной Украины и ряда нидерландских клубов, глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко, передает УНН.

“Футболисты полностью на карантине, пока все зарплаты все клубы сказали, что будут выплачивать в течение 1-2 месяцев, потому что у них есть определенные резервы. Дальше будем смотреть. Федерация, сказала, что скорее всего будет определенная помощь и со стороны государства. Уже планируется выделить определенный бюджет на поддержку футболистов и не только”, — рассказал он.

Левченко уточнил, что государство подключается к выполнению обязательств частных клубов потому что голландские футболисты платят огромные налоги.

“Просто голландские футболисты платят налоги, и эти налоги огромные. И государство сказало: в такой связи мы обязаны поддержать всех, кто сегодня не может работать”, — резюмировал он.

Напомним, ГБР расследует уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов со стороны ФК “Динамо”.

Также напомним, что налоги ФК “Шахтер” и киевского клуба разнятся в разы.

К примеру, если ФК “Шахтер” (Донецк) в 2017 году уплатил в бюджет 83,7 млн грн налога на добавленную стоимость и попал в рейтинг крупнейших налогоплательщиков Украины, то ФК “Динамо” (Киев) перечислил тогда в бюджет всего лишь около 2,5 млн грн указанного налога.

Добавим, что официальные заработные платы игроков “Динамо” составляют в среднем от 20 до 30 тыс. грн, в то время как реальные — насчитывают несколько десятков тысяч евро каждый месяц.

Таким образом, разница между “белыми” и “оффшорными” гонорарами киевлян исчисляется в миллионах евро, что, по мнению отдельных экспертов, приводит к минимизации налоговых отчислений столичного ФК в бюджет Украины.

Президент ФК “Динамо” Игорь Суркис после очередного расследования журналистов на эту тему, пообещал опубликовать данные о зарплатах своих футболистов, но сделано этого так и не было.

В ГФС на указанные факты также не отрегировали, заявив лишь о том, что не проверяли налоги столичного ФК уже полтора года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы