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Футболісти в Нідерландах платять величезні податки і держава готова їх підтримати в період пандемії - Левченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Всі футболісти в Нідерландах — на карантині. При цьому всі клуби заявили про свою готовність у найближчі 1-2 місяці повністю виплачувати зарплати за контрактами. Про це в програмі “Великий футбол” розповів ексгравець збірної України і ряду нідерландських клубів, глава профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко, передає УНН.

“Футболісти повністю на карантині, поки всі зарплати усі клуби сказали, що будуть виплачувати протягом 1-2 місяців, тому що у них є певні резерви. Далі будемо дивитися. Федерація, сказала, що швидше за все буде певна допомога і з боку держави. Вже планується виділити певний бюджет на підтримку футболістів і не тільки”, — розповів він.

Левченко уточнив, що держава підключається до виконання зобов’язань приватних клубів бо голландські футболісти платять величезні податки.

“Просто голландські футболісти платять податки, і ці податки величезні. І держава сказала: в такого зв’язку ми зобов’язані підтримати всіх, хто сьогодні не може працювати”, — резюмував він.

Нагадаємо, ДБР розслідує кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків з боку ФК “Динамо”.

Також нагадаємо, що податки ФК “Шахтар” і київського клубу різняться в рази.

Наприклад, якщо ФК “Шахтар” (Донецьк) у 2017 році сплатив до бюджету 83,7 млн грн податку на додану вартість і потрапив до рейтингу найбільших платників податків України, то ФК “Динамо” (Київ) перерахував тоді в бюджет всього лише близько 2,5 млн грн зазначеного податку.

Додамо, що офіційні заробітні плати гравців “Динамо” складають в середньому від 20 до 30 тис. грн, в той час як реальні — налічують кілька десятків тисяч євро щомісяця.

Таким чином, різниця між “білими” і “офшорними” гонорарами киян обчислюється в мільйонах євро, що, на думку окремих експертів, призводить до мінімізації податкових відрахувань столичного ФК в бюджет України.

Президент ФК “Динамо” Ігор Суркіс після чергового розслідування журналістів на цю тему, пообіцяв опублікувати дані про зарплати своїх футболістів, але зроблено цього так і не було.

У ДФС на зазначені факти також не відреагували, заявивши лише про те, що не перевіряли податки столичного ФК вже півтора року.

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