Футболісти в Нідерландах платять величезні податки і держава готова їх підтримати в період пандемії - Левченко

КИЇВ. 23 березня. УНН. Всі футболісти в Нідерландах — на карантині. При цьому всі клуби заявили про свою готовність у найближчі 1-2 місяці повністю виплачувати зарплати за контрактами. Про це в програмі “Великий футбол” розповів ексгравець збірної України і ряду нідерландських клубів, глава профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко, передає УНН.