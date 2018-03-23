Футболисты "Шахтера" приняли участие в разгроме Бразилией России

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 2387 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 50348 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67143 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100949 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108511 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116247 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 121650 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132783 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Футболисты "Шахтера" приняли участие в разгроме Бразилией России

Футболисты "Шахтера" приняли участие в разгроме Бразилией России

Киев  •  УНН

 • 31653 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Москве состоялся контрольный поединок между Россией и Бразилией в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, передает корреспондент УНН.

После "сухой" первой половины гости начали результативные выступления после перерыва. На 5 минуте подача со штрафного продолжилась ударом головой защитника "ПСЖ" Силвы. Голкипер хозяев отбил мяч перед собой, где на добивании успешно сработал защитник Миранда - 1: 0.

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Впоследствии "селесао" могли удвоить счет, но после удара Паулиньо практически в пустые ворота, кипер Акинфеев сумел спасти партнеров. Однако бразильцы продолжили атаковать и добились своего. Россияне нарушили правила в своей штрафной на Паулиньо.

Пенальти четко реализовал игрок "Ливерпуля" Фелипе Коутиньо.

Через пять минут подопечные Тите продолжили громить противника. Виллиан верховой передачей нашел свободного Паулиньо - 3:0.

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Стоит отметить, что на 79 минуте на поле появились два игрока донецкого "Шахтера": Фред сменил Коутиньо, а Тайсон бывшего футболиста "горняков" Виллиана. Зато защитник "Шахтера" Исмаили остался в запасе и не дебютировал за "селесао".

Добавим также, Мундиаль-2018 стартует на территории РФ 14 июня.

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