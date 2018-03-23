Футболісти "Шахтаря" взяли участь у розгромі Бразилією Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Москві відбувся контрольний поєдинок між Росією та Бразилією в рамках підготовки до чемпіонату світу-2018, передає кореспондент УНН.
Після безголової першої половини гості почали результативні виступи по перерві. На 5 хвилині подача зі штрафного продовжилася ударом головою захисника "ПСЖ" Сілви. Голкіпер господарів відбив м'яч перед собою, де на добиванні успішно спрацював оборонець Міранда – 1:0.
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Згодом "селесао" могли подвоїти рахунок, але після удару Пауліньо практично в порожні ворота, кіпер Акінфєєв зумів врятувати партнерів. Однак бразильці продовжили атакувати і досягли свого. Росіяни порушили правила в своїй штрафній на Пауліньо.
Пенальті чітко реалізував гравець "Ліверпуля" Феліпе Коутіньо.
Через п'ять хвилин підопічні Тіте продовжили громити супротивника. Вілліан верховою передачею знайшов вільного Пауліньо – 3:0.
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Варто відзначити, що на 79 хвилині на полі з'явилися два гравці донецького "Шахтаря": Фред змінив Коутіньо, а Тайсон колишнього футболіста "гірників" Вілліана. Натомість захисник "Шахтаря" Ісмаїлі залишився в запасі і не дебютував за "селесао".
Додамо також, Мундіаль-2018 стартуватиме на території РФ 14 червня.