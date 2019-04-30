Футболиста "Зари" признали игроком тура в УПЛ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103193 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107502 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110251 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111372 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138072 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114434 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144904 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130312 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130356 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Футболиста "Зари" признали игроком тура в УПЛ

Футболиста "Зари" признали игроком тура в УПЛ

Киев  •  УНН

 • 8032 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Игрок луганской "Зари" Артем Громов стал самым лучшим играком 26 тура Чемпионата УПЛ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Премьер-лиги.

Такое решение вынес экспертный совет в составе Степана Юрчишина, Анатолия Чанцева, Игоря Шуховцева, Олега Венглинского, Артура Валерко, Сергея Нагорняка, Геннадия Орбу, Виктора Грачева и Леонида Буряка.

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 26 тура Чемпионата УПЛ.

Отметим, что получить это звание полузащитнику "Зари" Артему Громову помог дубль в матче с "Александрией".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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