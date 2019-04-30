Футболиста "Зари" признали игроком тура в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Игрок луганской "Зари" Артем Громов стал самым лучшим играком 26 тура Чемпионата УПЛ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Премьер-лиги.
Такое решение вынес экспертный совет в составе Степана Юрчишина, Анатолия Чанцева, Игоря Шуховцева, Олега Венглинского, Артура Валерко, Сергея Нагорняка, Геннадия Орбу, Виктора Грачева и Леонида Буряка.
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 26 тура Чемпионата УПЛ.
Отметим, что получить это звание полузащитнику "Зари" Артему Громову помог дубль в матче с "Александрией".