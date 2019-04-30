Футболіста “Зорі” визнали гравцем туру в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Гравець луганської “Зорі” Артем Громов став найкращим гравцем 26 туру Чемпіонату УПЛ. Про це УНН повідомили в прес-службі Прем’єр ліги.
Таке рішення винесла експертна рада в складі Степана Юрчишина, Анатолія Чанцева, Ігора Шуховцева, Олега Венглинського, Артура Валерко, Сергія Нагорняка, Геннадія Орбу, Віктора Грачова та Леоніда Буряка.
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 26 туру Чемпіонату УПЛ.
Зазначимо, що отримати це звання півзахиснику “Зорі” Артему Громову допоміг дубль у матчі з “Олександрією”.