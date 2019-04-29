Дубль Громова приніс "Зорі" десяту перемогу в сезоні УПЛ

Підопічні Вернидуба закинули супернику два "сухі" м’ячі, не отримавши у свої ворота жодного. Двічі забив Артем Громов (41 і 62 хвилини). Понад те: якби луганці реалізували принаймні третину своїх гольових моментів, рахунок міг бути вдвічі більшим на їхню користь. Гравцем матчу у складі господарів поля визнали їхнього воротаря Паньківа.

Якщо спробувати пояснити, за рахунок чого "Зоря" переграла "Олександрію", можна виокремити два чинники: перший – луганці діяли швидше, особливо в атаці, другий – гості вкрай вдало використовували низові розрізні передачі в нападі, які раз за разом заставали зненацька команду Шарана. В цьому компоненті футбольного мистецтва слід відзначити Леднєва та Хомченовського, які, поряд із автором дубля Громовим, стали героями нинішнього дня – 0:2.

Зазначимо, що для "Олександрії" це перша поразка за останні три матчі в УПЛ (до цього дві перемоги) – 47 очок і 3 місце, а у "Зорі" друга поспіль звитяга – 38 балів і 4 рядок.