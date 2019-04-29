Дубль Громова принес "Заре" десятую победу в сезоне УПЛ

Подопечные Вернидуба забросили сопернику два "сухих" мяча, не получив в свои ворота ни одного. Дважды забил Артем Громов (41 и 62 минуты). Более того: если бы луганчане реализовали по крайней мере треть своих голевых моментов, счет мог быть вдвое больше в их пользу. Игроком матча в составе хозяев поля признали их вратаря Панькова.

Если попытаться объяснить, за счет чего "Заря" обыграла "Александрию", можно выделить два фактора: первый - луганчане действовали быстрее, особенно в атаке, второй - гости крайне удачно использовали низовые разрезные передачи в нападении, которые раз за разом заставали врасплох команду Шарана. В этом компоненте футбольного искусства следует отметить Леднева и Хомченовского, которые, наряду с автором дубля Громовым, стали героями сегодняшнего дня - 0:2.

Отметим, что для "Александрии" это первое поражение за последние три матча в УПЛ (до этого две победы) - 47 очков и 3 место, а в "Заре" вторая подряд победа - 38 баллов и 4 строку.