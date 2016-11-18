Футболиста московского "ЦСКА" Р.Еременко дисквалифицировали на два года за употребление кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА дисквалифицировала футболиста московского "ЦСКА" и сборной Финляндии Романа Еременко от всех соревнований, в связи с положительным результатом допинг-теста, пройденного после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Байер" - ЦСКА, который состоялся 14 сентября 2016 г. в Германии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
"Футболист признан виновным в нарушении антидопингового регламента УЕФА в редакции 2016 года. В результате КДЭИ УЕФА решила назначить Роману Еременко двухлетнюю дисквалификацию. Срок считается с 6 октября 2016 года, когда игрок был дисквалифицирован предварительно", - говорится в сообщении.
Анализ пробы А показал наличие кокаина и его метаболитов - стимулятора, который подпадает под класс S6 в Списке 2016 г. Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и запрещен во время соревнований.
Решение может быть обжаловано в течение трех дней с момента получения письменного уведомления.
Как сообщал УНН, ФИФА и УЕФА отстранили на месяц от футбола экс-игрока "Динамо" Р.Еременко.