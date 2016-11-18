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Футболіста московського "ЦСКА" Р.Єременка дискваліфіковано на два роки за вживання кокаїну

Футболіста московського "ЦСКА" Р.Єременка дискваліфіковано на два роки за вживання кокаїну

Київ • УНН

 • 11076 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція УЄФА дикваліфікувала футболіста московського "ЦСКА " та збірної Фінляндії Романа Єременка від усіх змагань, у зв'язку з позитивним результатом допінг-тесту, пройденого після матчу групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Байєр" - ЦСКА, який відбувся 14 вересня 2016 року в Німеччині, передає УНН з посиланням на прес-службу УЄФА.

"Футболіст визнаний винним в порушенні антидопінгового регламенту УЄФА в редакції 2016 року. В результаті КДЕІ УЄФА вирішила накласти на Романа Єрьоменка дворічну дискваліфікацію. Термін вважається з 6 жовтня 2016 року, коли гравець був дискваліфікований попередньо", - йдеться в повідомленні.

Аналіз проби А показав наявність кокаїну і його метаболітів - стимулятора, що підпадає під клас S6 в Списку 2016 року Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) та забороненого під час змагань.

Рішення можна оскаржити протягом трьох днів з моменту отримання письмового повідомлення.

Як повідомляв УНН, ФІФА і УЄФА відсторонили на місяць від футболу екс-гравця "Динамо" Р.Єременка.

Українські Національні Новини

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