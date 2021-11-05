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Футболист “Зари” попал в символическую сборную тура Лиги конференций УЕФА

Киев • УНН

 • 23132 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Нападающий луганского ФК “Заря” Шахаб получил место в символической сборной четвертого тура Лиги конференций УЕФА. Об этом сообщает статистический портал “SofaScore”, пишет УНН.

Футболист “Зари” попал в символическую сборную тура Лиги конференций УЕФА

Детали

Статистический портал “SofaScore” высоко оценил усилия иранского игрока “Зари” в Лиге конференций против софийского “ЦСКА”.
Эксперты поставили ему 8,3 балла по десятибалльной шкале. Выше только у Кеито Накамуры ("ЛАСК“) и Ловро Майера (”Ренн").

Стоит отметить, что 26-летний иранец за 90 проведенных на поле минут в игре с “ЦСКА” забил гол, сделал ассист, нанес 2 удара по воротам (1 в створ, 1 мимо), провел 2 успешные обводки.

Напомним

“Заря” праздновала вторую победу в Лиге конференций УЕФА.

Украинские Национальные Новости

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