Футболист “Зари” попал в символическую сборную тура Лиги конференций УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Нападающий луганского ФК “Заря” Шахаб получил место в символической сборной четвертого тура Лиги конференций УЕФА. Об этом сообщает статистический портал “SofaScore”, пишет УНН.
Детали
Статистический портал “SofaScore” высоко оценил усилия иранского игрока “Зари” в Лиге конференций против софийского “ЦСКА”.
Эксперты поставили ему 8,3 балла по десятибалльной шкале. Выше только у Кеито Накамуры ("ЛАСК“) и Ловро Майера (”Ренн").
Стоит отметить, что 26-летний иранец за 90 проведенных на поле минут в игре с “ЦСКА” забил гол, сделал ассист, нанес 2 удара по воротам (1 в створ, 1 мимо), провел 2 успешные обводки.
Напомним
“Заря” праздновала вторую победу в Лиге конференций УЕФА.