Футболист “Зари” попал в символическую сборную тура Лиги конференций УЕФА

Детали

Статистический портал “SofaScore” высоко оценил усилия иранского игрока “Зари” в Лиге конференций против софийского “ЦСКА”.

Эксперты поставили ему 8,3 балла по десятибалльной шкале. Выше только у Кеито Накамуры ("ЛАСК“) и Ловро Майера (”Ренн").

Стоит отметить, что 26-летний иранец за 90 проведенных на поле минут в игре с “ЦСКА” забил гол, сделал ассист, нанес 2 удара по воротам (1 в створ, 1 мимо), провел 2 успешные обводки.

Напомним

“Заря” праздновала вторую победу в Лиге конференций УЕФА.