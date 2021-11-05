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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39916 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Футболіст “Зорі” потрапив до символічної збірної туру Ліги конференцій УЄФА

Київ • УНН

 • 23132 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Нападник луганського ФК “Зоря” Шахаб отримав місце в символічній збірній четвертого туру Ліги конференцій УЄФА. Про це повідомляє статистичний портал “SofaScore”, пише УНН.

Футболіст “Зорі” потрапив до символічної збірної туру Ліги конференцій УЄФА

Деталі

Статистичний портал “SofaScore” високо оцінив зусилля іранського гравця “Зорі” у Лізі конференцій проти софійського “ЦСКА”.
Експерти поставили йому 8,3 бали за десятибальною шкалою. Вище лише у Кеіто Накамури (“ЛАСК”) та Ловро Майєра (“Ренн”).

Варто зазначити, що 26-річний іранець за 90 проведених на полі хвилин у грі з “ЦСКА” забив гол, зробив асист, завдав 2 удари по воротах (1 у площину, 1 повз), провів 2 успішні обведення.

Нагадаємо

“Зоря” святкувала другу звитягу у Лізі конференцій УЄФА.

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