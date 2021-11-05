Футболіст “Зорі” потрапив до символічної збірної туру Ліги конференцій УЄФА

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Статистичний портал “SofaScore” високо оцінив зусилля іранського гравця “Зорі” у Лізі конференцій проти софійського “ЦСКА”.

Експерти поставили йому 8,3 бали за десятибальною шкалою. Вище лише у Кеіто Накамури (“ЛАСК”) та Ловро Майєра (“Ренн”).

Варто зазначити, що 26-річний іранець за 90 проведених на полі хвилин у грі з “ЦСКА” забив гол, зробив асист, завдав 2 удари по воротах (1 у площину, 1 повз), провів 2 успішні обведення.

Нагадаємо

“Зоря” святкувала другу звитягу у Лізі конференцій УЄФА.