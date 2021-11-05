Футболіст “Зорі” потрапив до символічної збірної туру Ліги конференцій УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Нападник луганського ФК “Зоря” Шахаб отримав місце в символічній збірній четвертого туру Ліги конференцій УЄФА. Про це повідомляє статистичний портал “SofaScore”, пише УНН.
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Статистичний портал “SofaScore” високо оцінив зусилля іранського гравця “Зорі” у Лізі конференцій проти софійського “ЦСКА”.
Експерти поставили йому 8,3 бали за десятибальною шкалою. Вище лише у Кеіто Накамури (“ЛАСК”) та Ловро Майєра (“Ренн”).
Варто зазначити, що 26-річний іранець за 90 проведених на полі хвилин у грі з “ЦСКА” забив гол, зробив асист, завдав 2 удари по воротах (1 у площину, 1 повз), провів 2 успішні обведення.
Нагадаємо
“Зоря” святкувала другу звитягу у Лізі конференцій УЄФА.