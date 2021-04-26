Футболист Зинченко выиграл четвертый Кубок английской лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украинский футболист Александр Зинченко выиграл четвертый Кубок Лиги играя за "Манчестер Сити". Об этом сам Зинченко сообщил в своем Instagram-аккаунте, передает УНН.
Что известно
В финальной игре турнира его команада обыграла “Тоттенхэм” с минимальным преимуществом — 1:0.
Единственный мяч в ворота “занес” Ляпорт на 82-й минуте матча.
Детали
Украинец Зинченко всю игру провел на скамейке запасных, когда же на предыдущих стадиях турнира он смог сыграть два матча.
Теперь “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” имеют по восемь побед в турнире. Большего количества побед в Кубке лиги не имеет ни одна из команд.
Напомним
Ранее “Челси” обыграл клуб Зинченко на пути в финал Кубка Англии.