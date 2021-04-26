Футболіст Зінченко виграв четвертий Кубок англійської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Український футболіст Олександр Зінченко виграв четвертий Кубок ліги граючи за "Манчестер Сіті". Про це сам Зінченко повідомив у своєму Instagram-акаунті, передає УНН.
Що відомо
У фінальній грі турніру його команада обіграла “Тоттенхем” з мінімальною перевагою — 1:0.
Єдиний м’яч у ворота “заніс” Емерік Ляпорт на 82-й хвилині матчу.
Деталі
Українець Зінченко всю гру провів на лаві запасних, коли ж на попередніх стадіях турніру він зміг відіграти два матчі.
Тепер “Манчестер Сіті” і “Ліверпуль” мають по вісім перемог у турнірі. Більшої кількості перемог у Кубку ліги не має жодна з команд.
Нагадаємо
Раніше "Челсі" обіграв клуб Зінченка на шляху до фіналу Кубку Англії.