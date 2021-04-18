"Челсі" обіграв клуб Зінченка на шляху до фіналу Кубку Англії

Що відомо

Зустріч проходила на стадіоні "Вемблі" в Лондоні і завершилася з рахунком 1:0 на користь підопічних Томаса Тухеля.

Деталі

Єдине взяття воріт на 55 хвилині оформив Хакім Зієш. Йому асистував Тімо Вернер.

Українець Олександр Зінченко не отримав шансу, провівши увесь поєдинок на лаві для запасних.

Зауважимо, що "Челсі" вісім разів перемагав в Кубку Англії. В останній раз вони завойовували цей трофей в 2018 році.

Доповнення

В іншому півфінальному поєдинку зіграють "Лестер" і "Саутгемптон".