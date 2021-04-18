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"Челси" обыграл клуб Зинченко на пути в финал Кубка Англии

"Челси" обыграл клуб Зинченко на пути в финал Кубка Англии

Киев  •  УНН

 • 16663 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В матче полуфинала Кубка Англии лондонский "Челси" вышел победителем из противостояния с "Манчестер Сити", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Что известно

Встреча проходила на стадионе “Уэмбли” в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля.

Детали

Единственное взятие ворот на 55 минуте оформил Хаким Зиеш. Ему ассистировал Тимо Вернер.

Украинец Александр Зинченко не получил шанса, проведя весь поединок на скамейке запасных.

Заметим, что “Челси” восемь раз побеждал в Кубке Англии. В последний раз они завоевывали этот трофей в 2018 году.

Дополнение

В другом полуфинальном поединке сыграют “Лестер” и “Саутгемптон”.

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