Футболист сборной Украины осуществил результативное действие в Серии А

Наш футболист вышел на поле со стартовых минут, сыграл полный матч и отметился результативным пасом на Андреа Ла Мантию, а сама встреча закончилась победой его команды со счетом 1:0.

Сейчас, имея в активе 14 очков, “Лечче” занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Серии А.

Добавим, что в этом сезоне Шахов провел в составе итальянского клуба девять поединков и отметился двумя голевыми передачами.