Футболіст збірної України здійснив результативну дію в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У матчі 14-го туру італійської Серії А “Лечче” півзахисника національної збірної України Євгена Шахова у Флоренції зустрічався з місцевою “Фіорентиною”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Наш футболіст вийшов на поле зі стартових хвилин, відіграв повний матч і відзначився результативним пасом на Андреа Ла Мантію, а сама зустріч закінчилася перемогою його команди з рахунком 1:0.
Наразі, маючи в активі 14 очок, “Лечче” посідає 14-у сходинку в турнірній таблиці Серії А.
Додамо, що в цьому сезоні Шахов провів у складі італійського клубу дев’ять поєдинків і відзначився двома гольовими передачами.