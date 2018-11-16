Футболист Роналду отпраздновал рождение дочери двумя бутылками очень дорогого вина

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105090 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110846 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147817 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142919 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135693 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127867 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170047 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118062 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Футболист Роналду отпраздновал рождение дочери двумя бутылками очень дорогого вина

Футболист Роналду отпраздновал рождение дочери двумя бутылками очень дорогого вина

Киев  •  УНН

 • 7758 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заказал в лондонском ресторане две бутылки вина общей стоимостью 27 тыс. фунтов стерлингов (почти 31 тыс. евро). Об этом сообщает издание The Sun, передает УНН.

Таким образом 33-летний португалец отпраздновал день рождения дочери.

Первая бутылка обошлась футболисту в 20 тыс. евро. Это было вино "Richebourg Grand Cru", что считается самым дорогим в мире.

Вторая бутылка вина - "Pomerol Petrus-1982" стоила 11 тыс. евро.

Как сообщал УНН, украинцы понемногу меняют свои алкогольные вкусы, и вино становится все более популярным среди отечественных потребителей.

Напомним, в Украине недавно презентовали новое отечественное вино Felicitas. Продукт буквально сразу удостоился награды "Открытие года".

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