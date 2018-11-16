Футболист Роналду отпраздновал рождение дочери двумя бутылками очень дорогого вина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заказал в лондонском ресторане две бутылки вина общей стоимостью 27 тыс. фунтов стерлингов (почти 31 тыс. евро). Об этом сообщает издание The Sun, передает УНН.
Таким образом 33-летний португалец отпраздновал день рождения дочери.
Первая бутылка обошлась футболисту в 20 тыс. евро. Это было вино "Richebourg Grand Cru", что считается самым дорогим в мире.
Вторая бутылка вина - "Pomerol Petrus-1982" стоила 11 тыс. евро.
Как сообщал УНН, украинцы понемногу меняют свои алкогольные вкусы, и вино становится все более популярным среди отечественных потребителей.
Напомним, в Украине недавно презентовали новое отечественное вино Felicitas. Продукт буквально сразу удостоился награды "Открытие года".