Футболіст Роналду відсвяткував народження доньки двома пляшками дуже дорогого вина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду замовив у лондонському ресторані дві пляшки вина загальною вартістю 27 тис. фунтів стерлінгів (майже 31 тис. євро). Про це повідомляє видання The Sun, передає УНН.
Таким чином 33-річний португалець відсвяткував день народження дочки.
Перша пляшка обійшлася футболісту в 20 тис. євро. Це було вино "Richebourg Grand Cru", що вважається найдорожчим в світі.
Друга пляшка вина - "Pomerol Petrus-1982" коштувала 11 тис. євро.
Як повідомляв УНН, українці потроху змінюють свої алкогольні смаки, і вино стає все більш популярним серед вітчизняних споживачів.
Нагадаємо, в Україні нещодавно презентували нове вітчизняне вино Felicitas. Продукт буквально відразу удостоївся нагороди “Відкриття року”.