Футболист "Динамо" забил в четвертой игре подряд за ФК "Сантос"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Полузащитник сборной Парагвая Гонсалес продолжил результативные выступления за бразильский "Сантос", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Во встрече Кубка Бразилии "Сантос" разгромил ФК "Алтос" - 7:1. Второе взятие ворот оппонентов на счету Гонсалеса. Он выскочил из-за спины защитника и в воздухе переправил мяч от газона в верхний угол ворот.
Отметим, что Гонсалес непременно забивает за "Сантос" уже в четырех подряд матчах.
Кроме того, парагваец изложил в "Instagram" свою статистику - 4 гола и 2 результативных паса в 5-ти матчах за "Сантос".
Добавим также, права на игрока принадлежат киевскому "Динамо", но по арендной сделке он будет выступать за "Сантос" до 30 июня 2020 года.