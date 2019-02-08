Футболіст "Динамо" забив у четвертій грі поспіль за ФК "Сантос"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Півзахисник збірної Парагваю Дерліс Гонсалес продовжив результативні виступи за бразильський “Сантос”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
У зустрічі Кубку Бразилії “Сантос” розгромив ФК “Алтос” — 7:1. Друге взяття воріт опонентів на рахунку Гонсалеса. Він вискочив із-за спини захисника і в повітрі переправив м’яч від газону в верхній кут воріт.
Зазначимо, що Гонсалес неодмінно забиває за “Сантос” вже в чотирьох поспіль матчах.
Окрім того, парагваєць виклав в “Instagram” свою статистику — 4 голи та 2 результативних паси в 5-ти матчах за “Сантос”.
Додамо також, права на гравця належать київському “Динамо”, але по орендній угоді він виступатиме за “Сантос” до 30 червня 2020-го року.