Футболист Чигринский в составе "АЕК" стал чемпионом Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Экс-защитник “Шахтера” и “Барселоны” Дмитрий Чигринский помог ФК “АЭК” получить золотые медали чемпионата Греции по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В 28-м туре выигрыш над “Левадиакосом” 2:0 гарантировал афинскому коллективу первое место в турнирной таблице, ведь за два тура до окончания чемпионата у ближайшего конкурента “ПАОКа” на 8 очков меньше (66 и 58 соответственно).
В данной встречи украинский спортсмен вышел в стартовом составе и отыграл на поле все 90 минут встречи.
Примечательно, что “АЭК” прервал 23-летнюю гегемонию “Олимпиакоса” и “Панатинаикоса”, которые до этого неизменно никому не отдавали титулы чемпионов страны.
Заметим, что “АЭК” выиграл 12 титул чемпиона Греции в истории, а Чигринский стал 7-кратным чемпионом в карьере, ведь раньше получил 6 победных трофей чемпионата Украины.