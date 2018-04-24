Футболист Чигринский в составе "АЕК" стал чемпионом Греции

В 28-м туре выигрыш над “Левадиакосом” 2:0 гарантировал афинскому коллективу первое место в турнирной таблице, ведь за два тура до окончания чемпионата у ближайшего конкурента “ПАОКа” на 8 очков меньше (66 и 58 соответственно).

В данной встречи украинский спортсмен вышел в стартовом составе и отыграл на поле все 90 минут встречи.

Примечательно, что “АЭК” прервал 23-летнюю гегемонию “Олимпиакоса” и “Панатинаикоса”, которые до этого неизменно никому не отдавали титулы чемпионов страны.

Заметим, что “АЭК” выиграл 12 титул чемпиона Греции в истории, а Чигринский стал 7-кратным чемпионом в карьере, ведь раньше получил 6 победных трофей чемпионата Украины.