Футболіст Чигринський у складі "АЕКа" став чемпіоном Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Екс-захисник “Шахтаря” і “Барселони” Дмитро Чигринський допоміг ФК “АЕК” здобути золоті медалі чемпіонату Греції з футболу, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
У 28-му турі виграш над “Левадіакосом” 2:0 гарантував афінському колективу перше місце в турнірній таблиці, адже за два тури до закінчення чемпіонату у найближчого конкурента “ПАОКа” на 8 очок менше (66 і 58 відповідно).
У даній зустрічі український спортсмен вийшов у стартовому складі і відіграв на полі усі 90 хвилин зустрічі.
Примітно, що “АЕК” перервав 23-річну гегемонію “Олімпіакосу” і “Панатінаїкосу”, які до цього незмінно нікому не віддавали титули чемпіонів країни.
Зауважимо, що “АЕК” виграв 12 титул чемпіона Греції в історії, а Чигринський став 7-кратним чемпіоном в кар’єрі, адже раніше здобув 6 переможних трофей чемпіонату України.