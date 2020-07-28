Футболист Чигринский продлил контракт с греческим клубом

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 14996 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100428 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105308 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131646 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109984 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130303 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101891 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104385 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102038 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Футболист Чигринский продлил контракт с греческим клубом

Футболист Чигринский продлил контракт с греческим клубом

Киев  •  УНН

 • 12611 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Греческий ФК “AEK” объявил о подписании нового контракта с украинским защитником Дмитрием Чигринским, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Новое соглашение будет действовать в течение следующего сезона, то есть до лета 2021 года.

33-летний украинец выступает за греческий клуб с июня 2016 года. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 101 матче, в том числе 3 мяча в 25 встречах текущего сезона.

Заметим, что к карьере в Греции Чигринский защищал цвета “Шахтера”, “Днепра” и “Барселоны”.

Добавим, по итогам сезона “АЭК” набрал 69 очков и занял вторую строчку греческого первенства, отстав от “ПАОКа” на 4 пункта. Клуб выступит в квалификации Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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