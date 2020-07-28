Футболист Чигринский продлил контракт с греческим клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Греческий ФК “AEK” объявил о подписании нового контракта с украинским защитником Дмитрием Чигринским, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Новое соглашение будет действовать в течение следующего сезона, то есть до лета 2021 года.
33-летний украинец выступает за греческий клуб с июня 2016 года. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 101 матче, в том числе 3 мяча в 25 встречах текущего сезона.
Заметим, что к карьере в Греции Чигринский защищал цвета “Шахтера”, “Днепра” и “Барселоны”.
Добавим, по итогам сезона “АЭК” набрал 69 очков и занял вторую строчку греческого первенства, отстав от “ПАОКа” на 4 пункта. Клуб выступит в квалификации Лиги Европы.