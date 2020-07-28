Футболіст Чигринський продовжив контракт із грецьким клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Грецький ФК “AEK” оголосив про підписання нового контракту із українським оборонцем Дмитром Чигринським, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Нова угода буде діяти впродовж наступного сезону, тобто до літа 2021 року.
33-річний українець виступає за грецький клуб з червня 2016 року. На його рахунку 5 голів і 2 результативні передачі в 101 матчі, в тому числі 3 м’ячі у 25 зустрічах поточного сезону.
Зауважимо, що до кар’єри в Греції Чигринський захищав кольори “Шахтаря”, “Дніпра” та “Барселони”.
Додамо, за підсумками сезону “АЕК” набрав 69 очок і посів другий рядок грецької першості, відставши від “ПАОКа” на 4 пункти. Клуб виступить у кваліфікації Ліги Європи.