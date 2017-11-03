Футболист бельгийского клуба умер на тренировке

Во время вчерашней тренировки 17-летний игрок внезапно упал на поле в результате остановки сердца. Медперсонал пытался оказать футболисту первую помощь. Он был доставлен в больницу, но спасти спортсмена врачам на удалось.

Добавим также, в бельгийской первенства "Антверпен" после 13 туров занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Как сообщал УНН, футболист сборной Кот-д'Ивуара Ш.Тиоте умер на тренировке ФК Бейцзин.