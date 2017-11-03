Футболіст бельгійського клубу помер на тренуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Молодий футболіст бельгійського "Антверпена" U-19 Джоель Лобанзо загинув, втративши свідомість під час тренування. Про це інформує сайт ФК "Антверпен", передає УНН.
Під час вчорашнього тренування 17-річний гравець раптово звалився на поле в результаті зупинки серця. Медперсонал намагався надати футболісту першу допомогу. Він був доставлений в лікарню, але врятувати спортсмена лікарям на вдалося.
Додамо також, в бельгійській першості "Антверпен" після 13 турів займає 5-е місце в турнірній таблиці, маючи в активі 20 очок.
Як повідомляв УНН, футболіст збірної Кот-Д'Івуару Ш.Тіоте помер на тренуванні ФК Бейцзин.