Футболіст бельгійського клубу помер на тренуванні

Під час вчорашнього тренування 17-річний гравець раптово звалився на поле в результаті зупинки серця. Медперсонал намагався надати футболісту першу допомогу. Він був доставлений в лікарню, але врятувати спортсмена лікарям на вдалося.

Додамо також, в бельгійській першості "Антверпен" після 13 турів займає 5-е місце в турнірній таблиці, маючи в активі 20 очок.

Як повідомляв УНН, футболіст збірної Кот-Д'Івуару Ш.Тіоте помер на тренуванні ФК Бейцзин.