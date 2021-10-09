Футбол: сборная Украины U-19 победила сверстников из Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В своем втором матче квалификационного раунда Евро-2022 юношеская сборная Украины по футболу U-19 победила команду Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, пишет УНН.
Детали
После победы в стартовом поединке отбора европейского первенства 2022 года над Мальтой (4:2) в польской Плевиске подопечные Владимира Езерского встречались с Финляндией.
Как и в первом матче, украинцы пропустили первыми: на 21-й минуте Эссе Никки после подачи углового отправил мяч в сетку ворот Твардовского. Однако уже через 15 минут "сине-желтые" восстановили равновесие - отличился Егор Ярмолюк.
Решающим же в поединке оказалась семьдесят пятая минута. Наша команда получила право на пенальти, который реализовал Иван Лосенко.
В итоге - 2:1, волевая победа сборной Украины, которая с шестью очками возглавляет группу 5.
Напомним
Сборная Украины опубликовала заявку на матч с Финляндией.