Футбол: збірна України U-19 здолала однолітків з Фінляндії

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Після перемоги у стартовому поєдинку відбору європейської першості 2022 року над Мальтою (4:2) в польській Плевісці підопічні Володимира Єзерського зустрічалися з Фінляндією.

Як і в першому матчі, українці пропустили першими: на 21-й хвилині Ессе Ніккі після подачі кутового спрямував м'яч у сітку воріт Твардовського. Однак уже за 15 хвилин "синьо-жовті" відновили рівновагу — відзначився Єгор Ярмолюк.

Вирішальною ж у поєдинку виявилася 75-а хвилина. Наша команда отримала право на пенальті, який реалізував Іван Лосенко.

У підсумку — 2:1, вольова перемога збірної України, яка із шістьма очками очолює групу 5.

Нагадаємо

Збірна України опублікувала заявку на матч із Фінляндією.