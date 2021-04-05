Футбол: лидер Первой лиги одержал восьмую победу подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. ФК “Верес” продолжил победное шествие в Первой лиге, обыграв в матче 20 тура на выезде “Кремень”, передает УНН со ссылкой на сайт “Вереса”.
Детали
Пропустив первым от Бычкова, “Верес” второй раз в сезоне одержал волевую победу над “Кременем” с помощью голов Немчанинова и Сергийчука с пенальти — 1: 2. Жители продолжили победную серию в чемпионате до восьми матчей подряд.
Цитата
“Главное — есть результат. Качество игры? В обороне могли сыграть лучше. Особенно, в первом тайме. Атакующими же действиями — я доволен. Создали немного, но очень опасных моментов. Выручал Кремень голкипер. Олейник — герой матча.
Играли агрессивно. Реализовали пенальти. Затем контролировали игру. Я доволен командой. Понимаю, что было много эмоций после пенальти. Я спросил после игры, был пенальти — получил ответ, что был. Тем более, Дахновский на высокой скорости двигался. Там МИКРОКОНТАКТ хватило. Не думаю, что должны быть какие-то замечания к работе арбитра ”, - отметил главный тренер" Вереса “Юрий Вирт.
Дополнение
“Верес” набрал 42 очка и на один балл опережает “Черноморец”, который в свою очередь обыграл “Прикарпатье” (3: 0). Однако у подопечных Вирта еще две игры в запасе.