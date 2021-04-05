Футбол: лідер Першої ліги здобув восьму перемогу поспіль

Деталі

Пропустивши першим від Бичкова, “Верес” вдруге у сезоні здобув вольову перемогу над “Кременем” за допомогою голів Немчанінова і Сергійчука з пенальті — 1:2. Рівняни продовжили переможну серію у чемпіонаті до восьми матчів поспіль.

Цитата

“Головне — є результат. Якість гри? В обороні могли зіграти краще. Особливо, в першому таймі. Атакувальними ж діями — я задоволений. Створили небагато, але дуже небезпечних моментів. Виручав Кремінь голкіпер. Олійник — герой матчу.

Грали агресивно. Реалізували пенальті. Потім контролювали гру. Я задоволений командою. Розумію, що було багато емоцій після пенальті. Я запитав після гри, чи був пенальті — отримав відповідь, що був. Тим паче, Дахновський на високій швидкості рухався. Там мікроконтакту вистачило. Не думаю, що мають бути якісь зауваження до роботи арбітра” — відзначив головний тренер “Вереса” Юрій Вірт.

Доповнення

“Верес” набрав 42 очки і на один бал випереджає “Чорноморець”, який в свою чергу обіграв “Прикарпаття” (3:0). Проте у підопічних Вірта ще дві гри в запасі.