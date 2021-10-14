Футбол: клуб УПЛ пошел на изоляцию из-за вспышки коронавируса

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Из-за вспышки коронавируса главная команда Украинской Премьер-лиги - "Рух", пошел на изоляцию, передает УНН со ссылкой на сайт "Руха".

Цитата

“Руководство клуба решило отправить команду на самоизоляцию, чтобы остановить вспышку коронавируса. Игроком не будут тренироваться ближайшие 3 дня”, — говорится в обращении клуба.

Дополнение

Матч 11-го тура УПЛ “Ингулец” — “Рух” перенесут, его должны были сыграть 17 октября. Новую дату матча объявят позже.

Сейчас “Рух” с 11-ю набранными баллами находится на десятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

Напомним

Положительные случаи на коронавирус стали причиной отмены матчей юниорской сборной Украины.

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