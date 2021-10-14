Футбол: клуб УПЛ пішов на ізоляцію через спалах коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Через спалах коронавірусу головна команда Української Прем'єр-ліги – "Рух", пішов на ізоляцію, передає УНН з посиланням на сайт "Руху".
Цитата
"Керівництво клубу вирішило відправити команду на самоізоляцію, аби зупинити спалах коронавірусу. Гравці не будуть тренуватись найближчі 3 дні", - сказано у зверненні клубу.
Доповнення
Матч 11-го туру УПЛ "Інгулець" – "Рух" перенесуть, його мали зіграти 17 жовтня. Нову дату матчу оголосять пізніше.
Наразі "Рух" з 11-ма набраними балами знаходиться на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.
Нагадаємо
Позитивні випадки на коронавірус стали причиною скасування матчів юніорської збірної України.