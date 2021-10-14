Футбол: клуб УПЛ пішов на ізоляцію через спалах коронавірусу

Цитата

"Керівництво клубу вирішило відправити команду на самоізоляцію, аби зупинити спалах коронавірусу. Гравці не будуть тренуватись найближчі 3 дні", - сказано у зверненні клубу.

Доповнення

Матч 11-го туру УПЛ "Інгулець" – "Рух" перенесуть, його мали зіграти 17 жовтня. Нову дату матчу оголосять пізніше.

Наразі "Рух" з 11-ма набраними балами знаходиться на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Нагадаємо

Позитивні випадки на коронавірус стали причиною скасування матчів юніорської збірної України.