Футбол: блестящая игра украинского вратаря Лунина вывела "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  131013 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  168959 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  169246 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  149723 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  114771 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126872 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138354 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137564 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124107 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103635 просмотра

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11 апреля 2024, 08:47  •  485035 просмотра

Футбол: блестящая игра украинского вратаря Лунина вывела "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

Блестящая игра украинского вратаря Андрея Лунина, который отразил два пенальти, помогла мадридскому "Реалу" победить "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов и выйти в полуфинал против мюнхенской "Баварии".

спорт •   •  15476 просмотра
Футбол: блестящая игра украинского вратаря Лунина вывела "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

Шмыгаль - главе МВФ: Украина ожидает четвертый транш на фоне усилий по восстановлению экономики

Украина получила три транша кредита МВФ по программе на 16 миллиардов долларов и ожидает успешного выделения четвертого транша, одновременно обсуждая с директором МВФ усилия по восстановлению экономики и потенциальную конфискацию российских активов для нужд Украины.

Экономика •   •  16340 просмотра
Шмыгаль - главе МВФ: Украина ожидает четвертый транш на фоне усилий по восстановлению экономики

Курс валют на 18 апреля: доллар упал на 3 копейки

Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 39,5451 UAH/USD, доллар подешевел на 3 копейки.

Экономика •   •  13438 просмотра
Курс валют на 18 апреля: доллар упал на 3 копейки

Украина с начала полномасштабного вторжения рф получила от партнеров 83,7 млрд долларов - Марченко

С начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года Украина получила 83,7 млрд долларов финансовой помощи от международных партнеров.

Экономика •   •  14254 просмотра
Украина с начала полномасштабного вторжения рф получила от партнеров 83,7 млрд долларов - Марченко

Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 181 объект инфраструктуры - отчет

Российские войска атаковали 13 областей Украины, обстреляв 96 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  15238 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 181 объект инфраструктуры - отчет

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги уничтожили два "шахеда"

Во время воздушной тревоги украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили 2 вражеских беспилотника "Шахед" в Хмельницкой области, без жертв и материального ущерба.

Война •   •  15366 просмотра
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги уничтожили два "шахеда"

В небе над Украиной ночью Силы обороны уничтожили все 13 вражеских "шахедов"

Все 13 беспилотников типа "Shahed-131/136", запущенных Россией для нападения на Украину ночью, были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны.

Война •   •  14877 просмотра
В небе над Украиной ночью Силы обороны уничтожили все 13 вражеских "шахедов"

Посол Маркарова раскрыла детали представленного в Конгрессе США пакета помощи Украине

Палата представителей Конгресса США обнародовала законопроект, предусматривающий предоставление Украине и региональным партнерам $60,8 млрд помощи для противодействия россии, включая $49,9 млрд на оборонные расходы и $9,5 млрд на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от российской агрессии.

Экономика •   •  20116 просмотра
Посол Маркарова раскрыла детали представленного в Конгрессе США пакета помощи Украине

Удар рф по Чернигову: поисково-спасательная операция завершена

Завершилась поисково-спасательная операция в Чернигове после российского ракетного удара 17 апреля. Погибло 18 человек, еще 78 были ранены.

Война •   •  21950 просмотра
Удар рф по Чернигову: поисково-спасательная операция завершена

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка объяснила ключевые аспекты и секторы в мире криптовалют. Также пошагово рассказала, как приобрести криптомонету.

Экономика •   •  108291 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету