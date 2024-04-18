Футбол: блестящая игра украинского вратаря Лунина вывела "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

Блестящая игра вратаря сборной Украины Андрея Лунина помогла "Реалу" выйти в полуфинал Лиги чемпионов, сообщили в УАФ, пишет УНН.

Детали

В четвертьфинальном ответном матче Лиги чемпионов-2023/2024 испанский "Реал" Андрея Лунина на выезде встречался с английским "Манчестер Сити".

Украинский футболист отыграл полную встречу и стал настоящим героем мадридской команды. Основное и дополнительное время игры закончилось ничьей - 1:1, а в серии послематчевых пенальти Лунин отразил сразу два удара, принеся гостям победу - 4:3.

Дополнение

Первый поединок соперников, на "Сантьяго Бернабеу", закончился со счетом 3:3.

В полуфинале команда украинца померится силами с немецкой "Баварией". Матч в Мюнхене состоится 30 апреля, а в Мадриде - 7 мая.