Футбол: "Атлетико" стал победителем испанской Ла Лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. По итогам заключительных поединков 38-го тура, определился победитель сезоне в чемпионате Испании по футболу (Ла Лига), сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Мадридский “Атлетико” благодаря выездной победе над “Вальядолид” — 2: 1, сохранили первую строчку в чемпионате. В “матрасников” гола в активе Корреа и Луиса Суареса.
“Матрасники” набрали 86 очков и на два пункта опередили в таблице “Реал”. Разница забитых и пропущенных голов у команды составила +42 (67:25).
Лучшим бомбардиром “Атлетико” в чемпионате стал Луи Суарес с 21 голом.
Примечательно, что “Атлетико” стал чемпионом Испании в 11-й раз в истории. Последний раз “матрасники” принимали титул в 2014 году.
Дополнение
“Вальядолид” с 31 очком вылетел из Ла Лиги, заняв предпоследнее место.