Футбол: "Атлетико" стал победителем испанской Ла Лиги

Детали

Мадридский “Атлетико” благодаря выездной победе над “Вальядолид” — 2: 1, сохранили первую строчку в чемпионате. В “матрасников” гола в активе Корреа и Луиса Суареса.

“Матрасники” набрали 86 очков и на два пункта опередили в таблице “Реал”. Разница забитых и пропущенных голов у команды составила +42 (67:25).

Лучшим бомбардиром “Атлетико” в чемпионате стал Луи Суарес с 21 голом.

Примечательно, что “Атлетико” стал чемпионом Испании в 11-й раз в истории. Последний раз “матрасники” принимали титул в 2014 году.

Дополнение

“Вальядолид” с 31 очком вылетел из Ла Лиги, заняв предпоследнее место.