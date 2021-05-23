Футбол: “Атлетіко” став переможцем іспанської Ла Ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. За підсумками заключних поєдинків 38-го туру, визначився переможець сезоні в чемпіонаті Іспанії з футболу (Ла Ліга), повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Мадридський “Атлетіко” завдяки виїзній перемозі над “Вальядолідом” — 2:1, зберегли перший рядок в чемпіонаті. У “матрацників” голи в активі Анхеля Корреа та Луїса Суареса.
“Матрацники” набрали 86 очок і на два пункти випередили у таблиці “Реал”. Різниця забитих і пропущених голів у команди склала +42 (67:25).
Найкращим бомбардиром “Атлетіко” у чемпіонаті став Луї Суарес із 21 голом.
Примітно, що “Атлетіко” став чемпіоном Іспанії в 11-й раз в історії. Останній раз “матрацники” брали титул в 2014 році.
Доповнення
“Вальядолід” з 31 очком вилетів з Ла Ліги, зайнявши передостаннє місце.