ФСБ РФ обнародовала видео допроса "крымских диверсантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. ФСБ России опубликовала видео допроса двух задержанных в Крыму "украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бесараба, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
На видео задержанные признаются, что служат в Главном управлении разведки Минобороны Украины и что их целью были сбор разведывательных данных и подготовка диверсий.
Д.Штыбликов рассказал, что занимался сбором разведывательной информации о дислокации новых частей Вооруженных сил России на полуострове, "подбирал объекты для совершения диверсий", собирал данные о составе, дислокации, организационно-штатной структуре, задачах военных подразделений в Крыму. Также он отдельно получал информацию о цели и этапах учений в республике.