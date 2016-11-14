ФСБ РФ оприлюднила відео допиту "кримських диверсантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. ФСБ Росії опублікувала відео допиту двох затриманих у Криму "українських диверсантів" Дмитра Штиблікова і Олексія Бесараба, передає УНН з посиланням на ТАСС.
На відео затримані зізнаються, що служать в Головному управлінні розвідки Міноборони України та що їхнією метою були збір розвідувальних даних і підготовка диверсій.
Д.Штибліков розповів, що займався збором розвідувальної інформації про дислокацію нових частин Збройних сил Росії на півострові, “підбирав об’єкти для здійснення диверсій”, збирав дані про склад, дислокації, організаційно-штатній структурі, завданнях військових підрозділів в Криму. Також він окремо отримував інформацію про цілі та етапи навчань в республіці.