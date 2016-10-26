Французско-украинский бизнес-форум пройдет в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В пятницу, 28 октября в Париже состоится Французско-украинский бизнес-форум. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минэкономразвития.
Так, 28 октября 2016 г. в Париже состоится Французско-украинский бизнес-форум с участием высокопоставленных правительств обеих стран, инвесторов, экспортеров, представителей ведущих компаний мира в медицинской, аграрной, энергетической, перерабатывающей, производственной и IT сферах.
В ведомстве отметили, что украинскую делегацию возглавит Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, также участие в форуме примут министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Мыкольская, первый заместитель министра финансов Украины Оксана Макарова, представители администрации Президента Украины и бизнес-сообщества.
С французской стороны ключевыми участниками форума будут министр экономики и финансов Франции Мишель Сапен, генеральный секретарь организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа, государственный секретарь по вопросам промышленности Франции Кристоф Сируг, генеральный директор французского казначейства Одиль Ренодо-Бассо и другие.
Участники форму рассмотрят следующие темы: "Реформы: прогресс, возможности, вызовы (бизнес климат)", "Украинская экономика в процессе трансформации: возможности и секторы будущего", "Французские инструменты, роль банковского сектора и проекты международных финансовых институтов".
Место проведения: Ministères économiques et financiers, 139 rue de Bercy 75012 - Paris.