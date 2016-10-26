Французько-український бізнес-форум відбудеться у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У п'ятницю, 28 жовтня у Парижі відбудеться Французько-український бізнес-форум. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.
Так, 28 жовтня 2016 року у Парижі відбудеться Французько-український бізнес-форум за участю високопосадовців урядів обох країн, інвесторів, експортерів, представників провідних компаній світу у медичній, аграрній, енергетичній, переробній, виробничій та IT сферах.
У відомстві зазначили, що українську делегацію очолить Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, також участь у форумі візьмуть міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий, міністр інфраструктури України Володимир Омелян, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України — торговий представник України Наталя Микольська, перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, представники адміністрації Президента України та бізнес-спільноти.
З французької сторони ключовими учасниками форуму будуть міністр економіки та фінансів Франції Мішель Сапен, генеральний секретар організації економічного співробітництва та розвитку Хосе Анхель Гурріа, державний секретар з питань промисловості Франції Крістоф Сіруг, генеральний директор французького казначейства Оділь Ренод-Бассо та інші.
Учасники форму розглянуть наступні теми:“Реформи: прогрес, можливості, виклики (бізнес клімат)”, “Українська економіка в процесі трансформації: можливості та сектори майбутнього”, “Французькі інструменти, роль банківського сектору та проекти міжнародних фінансових інституцій”.
Місце проведення: Ministères économiques et financiers, 139 rue de Bercy 75012 — Paris