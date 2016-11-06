Французские эксперты завершают проверку Ровенской АЭС

Пройден этап обходов оборудования, наблюдений, интервьюирования и общения с персоналом, а также проверка документации.

Сейчас идет подведение итогов и систематизация фактов и замечаний, которые будут представлены во время заключительного совещания.

Проверка, которая продлится с 24 октября по 9 ноября, охватывает 16 направлений.

За каждый отвечают 2-3 эксперты-партнеры и столько же специалистов от РАЭС. Все 28 экспертов имеют большой опыт работы в атомной отрасли своих стран и большой опыт участия в подобных проверках.

Для повышения эффективности общения с иностранцами Компанией НАЭК "Энергоатом" привлечены 15 технических переводчиков.

9 ноября состоится финальная встреча партнеров со специалистами РАЭС с участием ответственных представителей Парижского и Московского центров ВАО АЭС и лично председателя Совета управляющих ВАО АЭС господина Жака Регальдо, где и озвучат предварительные итоги.

Как сообщал УНН, Запорожскую АЭС проверили инспекторы МАГАТЭ.