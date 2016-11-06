Французские эксперты завершают проверку Ровенской АЭС
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Проверка Ровенской АЭС экспертами Парижского центра Всемирной Ассоциации Операторов АЭС близится к завершению. Об этом сообщили УНН в пресс-центре РАЭС.
Пройден этап обходов оборудования, наблюдений, интервьюирования и общения с персоналом, а также проверка документации.
Сейчас идет подведение итогов и систематизация фактов и замечаний, которые будут представлены во время заключительного совещания.
Проверка, которая продлится с 24 октября по 9 ноября, охватывает 16 направлений.
За каждый отвечают 2-3 эксперты-партнеры и столько же специалистов от РАЭС. Все 28 экспертов имеют большой опыт работы в атомной отрасли своих стран и большой опыт участия в подобных проверках.
Для повышения эффективности общения с иностранцами Компанией НАЭК "Энергоатом" привлечены 15 технических переводчиков.
9 ноября состоится финальная встреча партнеров со специалистами РАЭС с участием ответственных представителей Парижского и Московского центров ВАО АЭС и лично председателя Совета управляющих ВАО АЭС господина Жака Регальдо, где и озвучат предварительные итоги.
Как сообщал УНН, Запорожскую АЭС проверили инспекторы МАГАТЭ.